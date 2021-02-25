В минском Уручье мужчина до смерти избил свою мать. Фото: СК РБ.

Все случилось днем 13 августа в квартире на улице Гинтовта – это в столичном микрорайоне Уручье. Там нашли тело 64-летней женщины с многочисленными травмами. По версии следствия, ее до смерти избил собственный 41-летний сын.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в вышеуказанной квартире в состоянии алкогольного опьянения, в период с 12 по 13 августа прошлого года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес женщине многочисленные удары руками, ногами, а также различными предметами, в том числе тростью и деревянной палкой. После этого ушел из квартиры к своим знакомым и сообщил им, что мать умерла по неизвестным для него причинам.

Согласно медицинским документам, женщина страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата, при котором она не могла оказать сопротивление.

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