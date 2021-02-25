Жена Владимира Макея рассказала о ревности и о том, что поправилась после коронавируса и завела кур

Вера Полякова сказала, что не ревнует, когда на приемах Владимир Макей "танцует с молодыми барышнями". Фото: из личного архива Веры Поляковой.

Журналисты газеты «Союз: Беларусь - Россия» взяли интервью у супруги главы белорусской дипломатии Владимира Макея. В интервью актриса театра и кино Вера Полякова рассказала о творческих проектах на сцене и в соцсетях, например, что у нее появился TikTok.

Еще Полякова поделилась, что во время пандемии коронавируса в 2020-ом году ее театральная компания не перестала выпускать спектакли. Сделали в ковидный период два спектакля и три концерта, в том числе, один из них - в поддержку медиков.

Но разговор был не только о творчестве, но и о личной жизни. Например, Вера Полякова призналась, что по просьбе младшего сына она завела кур.

- Смеюсь сейчас, что я самая настоящая куриная мать! У нас есть дом в деревне, где мы построили курятник. Это был подарок Артему на день рождения. Но, естественно, сын быстро перегорел, сейчас у него другие запросы. Поэтому, как только он начинает: «Мам, а давай...», я сразу прихожу в ужас: «Нет!», - поделилась жена министра иностранных дел Беларуси.

Еще она рассказала, что каждый день готовит своему супругу, Владимиру Макею. И заявила, что никто лучшее нее не готовит сырники и запеканку с яблоками.

Владимир Макей требует от актрисы Веры Поляковой, чтобы дома был порядок. Фото: МИД Беларуси.

- Муж говорит: «Твоя работа - это прекрасно, но дома должен быть порядок». Поэтому у меня всегда приготовлено, постирано и поутюжено. Семья - это когда всюду чисто, а дом пахнет свежеприготовленной вкусной едой, - считает Вера Полякова.

При этом она призналась, что переболела коронавирусом и после этого немного поправилась. И тут же добавила, что поводу лишних килограммов не переживает.

- Не вижу в этом категорической проблемы. Если твоя фигура пропорционально сложена, ничего страшного нет. У меня она мегапропорциональная, так что я практически женщина-мечта! - уверена жена Макея.

Еще она рассказала, что пока ее организм восстанавливается после пневмонии, врачи ей посоветовали не заниматься похудением. И призналась, что, когда появились «объемы и формы», и мужского внимания стало больше. На что журналист поинтересовалась, нет ли из-за этого ревности со стороны мужа - министра иностранных дел Беларуси.

- Он знает, что я его безумно люблю и никогда не переступлю черту. При этом он понимает все нюансы моей профессии, знает, что актерам нужно за что-то зацепиться, чтобы сыграть любовь. (…) У каждого, как говорится, своя работа. Мой муж, например, на приемах иногда танцует с молодыми барышнями. Но я же понимаю: это часть его работы, - рассказал Полякова.

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