Как поступить в российский вуз по ЦТ и без ЕГЭ: для белорусов изменили правила

Поступить в российский вуз можно будет по ЦТ Фото: Архив "КП"

Уже со вступительной кампании 2021 года белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы, не сдавая ЕГЭ (единый госэкзамен - аналог белорусского централизованного тестирования). Отныне белорусам ЕГЭ можно не сдавать - достаточно будет предоставить результаты профильных испытаний ЦТ, сданного в Беларуси.

В то же время за вузами РФ оставили право проводить свои внутренние вступительные экзамены для белорусских абитуриентов, пишет rg.ru.

В статье напомнили, что на последнем Форуме регионов Беларуси и России озвучивали статистику: с 2013 года число белорусских студентов, обучающихся в вузах РФ, сократилось в два раза, а в учебные заведения Польши абитуриенты из Беларуси стали поступать в 2,5 раза чаще. В том числе поэтому правила приема белорусов в российские вузы решили изменить. Благо, и ЕГЭ, и ЦТ оцениваются по 100-балльной шкале, поэтому не придется переводить баллы и будет единый конкурс для абитуриентов из обеих стран.

Вопрос о том, смогут ли россияне поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, пока не решен.