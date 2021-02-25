СК: видеоблогер Руслан Линник заключен под стражу

Видеоблогер Руслан Линник заключен под стражу. Фото: скриншот видео МВД

Видеоблогер Руслан Линник заключен под стражу, сообщил 25 февраля Следственный комитет Беларуси. Ранее МВД рассказало подробности задержания блогера. 38-летнего минчанина искали еще с октября 2020 года, когда блогер опубликовал на своем канале ролик - в нем усмотрели оскорбления представителей Министерства внутренних дел.

Нашли Линника спустя четыре месяца - мужчина долго скрывался, констатировали в МВД и уточнили, что задержали блогера сотрудники столичного управления ГУСБ - «несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства». В отношении блогера уже возбуждено уголовное дело - за оскорбление представителя власти. Фигурант раскаялся в содеянном и признал свою вину, заявили в МВД.

В свою очередь, в СК добавили, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.