Какому городу так повезло? Нашли источник с целебной водой, к которому женщины ходили пешком по пятницам

Полыковичский родник обустроили так, чтобы из него было легко набрать воду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот мы и добрались до Могилева! Не каждому большому городу так везет – целебный источник практически в городской черте. Деревня Полыковичи – это уже пригород Могилева. И именно здесь находится родник, причисленный к памятникам природы республиканского значения. Слава об этом святом источнике, известном с 1552 года, выходит далеко за границы Беларуси.

В XIX веке здесь была построена церковь, освященная в честь святой мученицы Праскевы, которая издавна считалась покровительницей брака, девушек и женщин.

Церковь Святой Праскевы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом с родником есть купель. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Историк Дмитрий Скворчевский рассказал, что девушки и женщины, желающие себе лучшей судьбы и счастья в семье, пешком совершали паломничество к этому источнику.

Отдаем должное истории, а водичку на пробу, как и предыдущем роднике, берем. Наша задача – убедиться не только в ее силе, но и в чистоте.

Виталий Карпанов рассказал, что он уже приезжал к этому роднику. Но проект "Комсомолки" - это больше, чем путешествие! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, здесь когда-то проводили исследования состава воды, показавшие, что она на 25% минерализирована.

Дальше наш путь лежит на юго-восток, где будут более сложные дорожные условия.

Готов к новым испытаниям! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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