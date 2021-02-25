«Создают обстановку страха». Комиссар ООН по правам человека заявила о беспрецедентном кризисе в Беларуси

Комиссар ООН по правам человека заявила об атмосфере страха в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба - так охарактеризовала ситуацию в Беларуси верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом она сказала 25 февраля во время своего доклада по Беларуси на сессии ООН по правам человека. Нарушения в период до и после президентских выборов были нацелены на ограничение права участвовать в политических делах, права на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциаций, считает Бачелет.

По ее словам, события после начала протестов «привели к правозащитному кризису беспрецедентного масштаба. Кроме того, комиссар отметила «хроническую модель систематических нарушений и безнаказанности», цитирует БелаПАН.

Бачелет перечислила систематический отказ в основополагающих свободах, массовые произвольные аресты, задержания людей, которые выражали мнение, а также «сотни сообщений о пытках, грубом обращении, запугиваниях». При этом верховный комиссар ООН по правам человека констатировала, что «все эти нарушения, совершенные в обстановке абсолютной безнаказанности, создают обстановку страха».

Бачелет считает, что «ситуация в Беларуси только ухудшается». Она «встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников», а также поправками в законодательство, которые обеспечат «более суровые наказания за участие в мирных протестах».

В докладе комиссара приводятся цифры, предоставленные властями Беларуси: органы предварительного расследования получили 4 тыс. 644 жалобы на применение физической силы и спецсредств представителями МВД. При этом уже отклонено больше 1 тыс. этих жалоб. Комиссар ООН пришла к выводу, что «ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела».