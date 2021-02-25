Мощная магнитная буря накроет Землю 1 марта

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 1 марта. Фото: pixabay

Несколько магнитных бурь ожидаются в марте. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В частности, уже первого марта на Землю обрушится сильная магнитная буря. Магнитосфера планеты будет возбужденной еще 2 марта. Кроме того, вспышки на Солнце ожидаются 6 марта, 12-13 марта, 15-го и 20 марта.

Также в марте прогнозируются еще две магнитные бури – 18-го и 19-го.

У метеочувствительных людей во время магнитной бури могут появляться головные боли (мигрени), упадок сил, бессонница, раздражительность.

В такие дни эксперты советуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать.

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