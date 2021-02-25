Три раза перейти - и будет тебе здоровье. Приехали на самый знаменитый белорусский родник

У Синего колодца есть другое название - Голубая криница. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы добрались о самого интересного и знаменитого родника не только Могилевщины, но и Беларуси - Синего колодца.

Колодец - под землей, а сверху - озерцо. Самая большая белорусская криница. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И журналист "Комсомолки" пошла в воду ради здоровья! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так его назвали из-за цвета воды, которая не замерзает даже при сильных морозах. Этот родник крупнейший в Беларуси и входит в пятерку источников, объявленных памятниками природы республиканского значения. Находится он недалеко от города Славгорода. Мы приехали зимой – и это большой плюс, потому что в теплое время года здесь всегда очень много людей. Говорят, перейдешь родник три раза – и будет тебе здоровье надолго. Верим! Поэтому сами пошли!

Этот родник устроен так: на земле небольшое озерцо с темно-синей водой, а под ним на глубине 2,5 метра кратер, из которого бьют подземные воды. За сутки из источника извергается около пяти тысяч кубометров воды. Говорят, в былые времена он как фонтан бил в высоту на несколько метров.

Ученые, исследовавшие воду, утверждают, что сила ее целебного воздействия в сильной минерализации.

Воду из родника черпают ведрами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди верующие убеждены, что этими свойствами ее наделяют высшие силы.

Историк Дмитрий Скворчевский уверен - мы приехали в очень удачное время. Летом здесь всегда полно народу и вот так спокойно родник не перейдешь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Секрет уникального цвета воды – в толстых слоях известняка, через которые пробиваются из недр земли ключи. А вот насколько пригодна эта вода для питья – наем совсем скоро.

Пока мы можем подвести некоторые итоги нашего путешествия.

Традиционное фото на память! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три совершенно разных источника, каждый со своей историей и своей уникальной водой. Около 600 километров пути по городам и весям – и новый Volkswagen Jetta отлично справился и со сложными дорогами, и с экзаменом на экономичность, расходуя не более 6 литров бензина на 100 км. Интернет от МТС не подвел во всем, что было с ним связано: работа навигатора, раздача интернета с телефона на ноутбук, бесконечные посты в соцсети.