Стало известно, зачем Лукашенко едет в НОК 26 февраля

Лукашенко посетит НОК 26 февраля. Фото: скриншот видео Instagram / olympicteamby

Александр Лукашенко посетит Национальный олимпийский комитет 26 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Не исключено, что затронут вопросы безопасности внутри Беларуси. Однако основная цель визита другая.

«Главный вопрос – подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании исполкома изберут президента НОК. Напомним, что этот пост с 15 мая 1997 года занимает Александр Лукашенко.

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