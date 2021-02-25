Трое мужчин напоили школьницу в Мозыре и совершили сексуальное насилие

Трое пьяных парней совратили школьницу. Фото: скриншот видео МВД
Школьница стала жертвой сексуального насилия в Мозыре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел днем 20 февраля. Девочка приехала на встречу с друзьями в Мозырь из другого города. Кроме ее сверстников, в компании были и трое взрослых незнакомых ей парней. Сначала они все вместе пошли в магазин, потом – на «флэт».
– Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, и в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гостьи развратные действия, а затем отправили ее на такси домой, – рассказали подробности в МВД.
Потерпевшая рассказала о произошедшем своей маме, женщина позвонила в милицию.
Оперативники сразу же прибыли в квартиру, где произошло насилие, и задержали причастных к преступлению мужчин: двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.
Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.
Известно, что один из насильников безработный, его сообщники – таксист и рабочий предприятия. Все привлекались к административной ответственности по линии ГАИ.
Девочка временно не ходит в фшколу, с ней занимается психолог.
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