Трое мужчин напоили школьницу в Мозыре и совершили сексуальное насилие

Трое пьяных парней совратили школьницу. Фото: скриншот видео МВД

Школьница стала жертвой сексуального насилия в Мозыре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел днем 20 февраля. Девочка приехала на встречу с друзьями в Мозырь из другого города. Кроме ее сверстников, в компании были и трое взрослых незнакомых ей парней. Сначала они все вместе пошли в магазин, потом – на «флэт».

– Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, и в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гостьи развратные действия, а затем отправили ее на такси домой, – рассказали подробности в МВД.

Потерпевшая рассказала о произошедшем своей маме, женщина позвонила в милицию.

Оперативники сразу же прибыли в квартиру, где произошло насилие, и задержали причастных к преступлению мужчин: двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.

Известно, что один из насильников безработный, его сообщники – таксист и рабочий предприятия. Все привлекались к административной ответственности по линии ГАИ.

Девочка временно не ходит в фшколу, с ней занимается психолог.

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