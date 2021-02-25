Евросоюз продлил санкции для Беларуси на год Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Совет Европейского союза постановил продлить санкции в отношении 88 официальных лиц и бизнесменов Беларуси на год - до 28 февраля 2022 года. Напомним, чиновников из списка в ЕС считают «ответственными за фальсификации итогов президентских выборов, репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

- После сфальсифицированных президентских выборов и последующей волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции, сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должны быть платными, - сказано в официальном сообщении.

Ранее в ЕС утвердили три пакета ограничительных мер в отношении чиновников и компаний Беларуси. Физлицам запрещен въезд на территорию стран Евросоюза и доступ к ее банковской системе, а с попавшими под санкции компаниями европейскому бизнесу запрещено всякое сотрудничество.

Недавно в ЕС решили принять четвертый пакет санкци - он пока разрабатывается. Также в Евросоюзе хотят усилить поддержку демократических сил. Каким образом - пока не уточняется.