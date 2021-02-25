Фотофакт: волонтер команды Бабарико показал необычный снимок писем, которые получил от белорусов

Левон Халатрян не признал себя виновным. Фото: «Наша Нiва».

Впечатляющим фото поделился волонтер команды Виктора Бабарико Левон Халатрян, который недавно получил два года «химии». Снимок опубликовала пресс-служба команды Бабарико.

Напомним, что Халатряна обвинили в том, что ночью с 9 на 10 августа 2020-го года он участвовал в массовых беспорядках в районе улицы Богдановича и проспекта Машерова в Минске (по ч.1 ст.341 УК РБ). Его осудили на 2 года «химии» с направлением в учреждение открытого типа.

– Друзья, вот так выглядит солидарность в письмах. Столько весточек с воли получил наш волонтер Левон Халатрян, – отмечается в описании к фото.

Левон Халатрян показал, сколько писем получил от белорусов. Фото: Telegram / Виктор Бабарико

В пресс-службе Бабарико также добавили, что Халатрян поблагодарил белорусов за поддержу и призвал писать политзаключенным. Он назвал это очень важным делом.

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