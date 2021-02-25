Количество умерших от коронавируса в мире за время пандемии превысило 2,5 миллиона

Количество погибших от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона. Фото: Иван Макеев

За все время пандемии COVID-19 от этого заболевания умерли уже более 2,5 миллионов человек. Об этом свидетельствует сводная статистика Университета Джонса Хопкинса.

Пятая часть всех жертв коронавируса – жители США. Там умерли 506 тысяч 500 человек.

Беларусь по количеству смертей от COVID-19 в этом списке находится на 150-м месте. По официальным данным Минздрава за все время пандемии в республике скончались 1 тысяча 948 пациентов с выявленным коронавирусом.

В топ-3 стран с самым большим числом умерших от коронавируса входят, кроме США, Бразилия и Мексика.

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