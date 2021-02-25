Белорус пытался в «гробах» провезти в Литву сигареты на сотни тысяч евро. Фото: lrmuitine.lt

Водитель-международник из Беларуси попался на крупной контрабанде в Литве. В пункте пропуска «Райгардас» груз из почти 22 тонн строительных блоков таможенники осмотрели с пристрастием и не ошиблись, обнаружив тысячи пачек спрятанных сигарет. 21 февраля водителя Iveco, который утверждал, что везет стройматериалы в вильнюсскую компанию, решили задержать на один месяц.

- Оказалось, что блоки, уложенные на поддоне, были всего лишь имитацией груза. Из блоков были сформированы так называемые «гробы» - полые тайники с тысячами пачек контрабандных сигарет внутри. Правда, не все поддоны были такими: в некоторых укрытиях вместо сигарет находили залитый чистый бетон. Таким образом контрабандисты пытались замаскировать нелегальный груз, чтобы легкие сигареты не повлияли на вес, заявленный в документах, - сообщили в таможенной службе Литвы.

Нелегальным грузом оказались белорусские сигареты Minsk Superslims и NZ Gold. Стоимость такого количества сигарет с обязательными налогами составляет около 355 тыс. евро.

- Грузы строительных материалов или древесины сложно контролировать - некоторые из них часто используются контрабандистами в качестве прикрытия для перевозки незаконных грузов, - констатировали в таможенной службе.

Белорусские сигареты - пожалуй, самый популярный контрабандный товар, который пытаются доставить в страны Евросоюза, где табачные изделия стоят намного дороже.

Напомним, недавно квадрокоптер с сигаретами перехватили возле белорусско-польской границы.