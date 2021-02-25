Супруга Владимира Макея рассказала, чего никогда не простит Павлу Латушко

Вера Полякова обвинила Павла Латушко в том, что он разрушил Купаловский театр. Фото: скриншот видео

Актриса и телеведущая, супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова-Макей рассказала, чего никогда не сможет простить бывшему директору Купаловского театра Павлу Латушко. Свое признание она сделала в эфире телеканала ОНТ.

– Войну Отечественную пережили люди и театр не потеряли. Вот это единственное, что я ему никогда не прощу – то, что он вытер ноги о Купаловский театр, что разрушил столетнюю историю театра. Он вывел этих людей и бросил. Вот этого я ему не прощу никогда, – заявила она.

По ее мнению, актеры Купаловского театра наверняка понимали, что делают, и не шли, как овцы, за своим руководителем.

– И я не овца. Я 26 лет жила в этой стране, при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо, – высказала она свое мнение.

При этом она добавила, что Павел Латушко много сделал в свое время для развития белорусской культуры, и за это она ему благодарна.

В свою очередь глава МИД Владимир Макей, отметил, что считает недопустимым, когда граждане, для которых государство сделало очень многое, убегают за границу и пытаются разрушить свою страну.

Напомним, что Павел Латушко поддержал протесты в Беларуси, после этого его уволили. Многие актеры Купаловского театра оставили свою работу в знак солидарности с ним.