Макей с супругой рассказали об «одной большой проблеме в их семье». Фото: телеканал ОНТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вместе со своей супругой – актрисой и телеведущей Верой Поляковой Макей в эфире программы «Марков», которая выходит на телеканале ОНТ, рассказали о том, как складываются отношения в их семье.

В марте ожидается премьера спектакля «Княжна Мери», где супруга Макея сыграет роль княжны. Ведущий поинтересовался у главы МИД кто для него жена дома – княжна, графиня или обычная женщина.

- Должен признаться, что дома у нас нет никаких ни графов, ни князей. Это абсолютно обычная семья: работа – дом- Дома львиная доля времени уходит на детей и их воспитание. Если и говорить и каких-то ролях Веры дома, то она и домохозяйка, и повар, и собеседница, и мама, что немаловажно, - ответил Макей.

Но в семье, по словам главы МИД, «есть одна большая проблема».

- Да, мы иногда спорим, но до конфликтов дело у нас никогда не доходило. Я убежден, что и не дойдет. Но проблема заключается в том, что супруга много говорит по телефону, - признался Макей.

Он добавил, что дома после 22.00 часов был введен запрет, который касается разговоров по телефону.

Супруга подтвердила информацию и телефонном режиме и сказала, что ее работа требует постоянного нахождения на связи с режиссером и она вынуждена что-то придумывать.

- Я жду, пока супруг ляжет спать, а потом тихонько иду в подвал. Но иногда он просыпается…Тогда все, - рассказала Веря Полякова-Макей.

Владимир Макей на ее слова сказал, что все знает и слышит.

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