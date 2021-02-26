В Калинковичах женщину за БЧБ-мурал на заборе оштрафовали на 290 рублей. Фото: "Палеская Вясна"
В Калинковичах женщину за бело-красно-белый мурал на заборе оштрафовали на 290 рублей. Об этом сообщает портал «Палеская вясна».
Валентина Ященко является собственницей в одной из квартир в доме, к которому прилегает дворовая территория, разделенная между соседями. На заборе 7 ноября 2020 года появился мурал. На нем изображен всадник на бело-красно-белом фоне. Мурал заметен с улицы, по которой ездит общественный транспорт.
Дело рассматривали на трех судебных заседаниях. Женщину обвинили по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Судья Светлана Кугейко задавала Ященко несколько вопросы, чтобы выяснить, кто именно нарисовал мурал. Женщина ответила, что это сделал человек на инвалидной коляске. Они с ним разговорились, и он предложил украсить забор. Макет изображения предложила Ященко. Неизвестный художник в течение нескольких часов нарисовал мурал.
Судья оштрафовала Валентину Ященко на 10 базовых величин – 290 рублей.
Женщина намерена обжаловать решение.
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