Вакцины на него не действуют. В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса

В Нью-Йорке распространяется новый штамм коронавируса - против него могут оказаться бессильны вакцины. Фото: ЛЕНЦ Мария.

В Нью-Йорке стремительно распространяется новый вариант коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times. . Этот вариант, который ученые назвали B.1.526, они обнаружили еще в ноябре 2020 года.

Сейчас ученые выяснили, какой особенностью отличается эта разновидность. Оказалось, штамм содержит в том числе и мутацию B.1.526. Она позволяет новым штаммам уходить от иммунного ответа. Также эта мутация может значительно снижать эффективность от применения вакцин.

Сейчас в Нью-Йорке на этот вариант коронавируса приходится 27 процентов зафиксированных заражений.

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