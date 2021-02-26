Макей рассказал, как ходил в театр после совещания у президента. Фото: телеканал ОНТ

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей в эфире программы «Марков», которая выходит на телеканале ОНТ, рассказал, как он ходил в театр после совещания у президента.

- Я очень люблю театр. Но у меня, как и у каждого, субъективное восприятие. Однажды после серьезного совещания у главы государства мы пошли на премьеру комедии. Все зрители в зале улыбались, хохотали. А мы с двумя товарищами просто сидели с непроницаемыми лицами. В перерыве еще один наш товарищ сказал фразе: «Трое грустных ценителей искусства», - рассказал Макей.

Он также признался, что старается посещать все премьерные спектакли, в которые играет его супруга Вера Полякова-Макей.

- Я однажды покритиковал спектакль немного, в котором играла супруга. Это ее так задело. Были слезы и рыдания. С тех пор я стараюсь быть дипломатичным театральным критиком, - отметил Макей.

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