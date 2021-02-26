Обманывал детей. Вот как наказали минчанина, который похитил 1300 рублей

В Минске осудили парня, который похищал деньги с телефонов. Обманывал даже детей. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске суд Октябрьского района приговорил 19-летнего Б. к трем годам лишения свободы. Он похитил деньги у нескольких человек, среди которых были и дети, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Б. занимался этим с июля по октябрь 2020 года.

-С использованием телефонных аппаратов, которые находились в пользовании в том числе у малолетних, с целью незаконного получения денежных средств путем введения в компьютерную систему заведомо ложной информации об использовании лицевого счета законным владельцем, осуществил в каждом случае несанкционированный доступ к компьютерной информации о лицевом счете абонента и осуществил электронной перевод денежных средств на контролируемый им счет, - рассказали в пресс-службе.

Всего у нескольких потерпевших молодой человек похитил 1300 рублей. Раньше он уже был судим за такое же преступление. По решению суда, потерпевшим он должен возместить ущерб в размере 800 рублей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о двух молодых людях, которые промышляли по такой же схеме. Они под каким-либо предлогом просили у случайных людей телефон на несколько минут. За это время парни устанавливали на чужой телефон приложение и переводили деньги себе на телефон или на карту.