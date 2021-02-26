В Березе автомобиль сбил подростка, который шел на зеленый свет. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В Березе автомобиль сбил подростка, который шел на зеленый свет. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 24 февраля. За рулем автомобиля «БМВ» находился 21-летний водитель. Он ехал по улице Комсомольской. Во время поворота налево на улице Ленина на зеленый сигнал светофора, он сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве.

Подросток с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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