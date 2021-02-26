Комитет госконтроля взыскал с белорусов в 2020 году 155 миллионов рублей. Фото: БелТА

Комитет государственного контроля взыскал с белорусов в 2020 году 155 миллионов рублей. Такие данные сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 2020 году было проведено 487 проверок, 1093 мониторинга, 129 аудитов эффективности, среди которых 42 - по мероприятиям государственных программ. Число проверок снизилось, а вот других контрольных мероприятий, наоборот, увеличилось. По результатам, было взыскано в бюджет страны 155 миллионов рублей. Помимо этого, удалось сэкономить, предотвратить выплаты государственных средств в размере 312,5% миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Департаментом финансовых расследований КГК было выявлено 436 преступлений.

- С использованием полученной информации сотрудники правоохранительных органов применили меры ответственности на 55,3 миллиона рублей. В бюджет государства поступило 57,6 миллиона рублей, - написано в сообщении.

Правительству, государственным органам и другим ответственным исполнителям было направлено более трех тысяч писем с конкретными предложениями, которые касаются повышения эффективности использования госсредств и имущества, безусловному выполнению поручений главы государства.

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