В Беларуси за неоднократное участие в массовых акциях введут уголовную ответственность Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси за неоднократное участие в массовых акциях введут уголовную ответственность. Власти ведут работу по внесению изменений в Уголовный кодекс.

Законопроект обсуждается на самом высоком уровне, так как «документ носит крайне важный характер как для страны, так и для обычных людей». Последнее заседание по обсуждению законопроекта под руководством Главы Администрации президента Игоря Сергеенко состоялось в четверг, 24 февраля. Данная информация была опубликована на портале Pravo.by.

Сергеенко рассказал, что данная работа ведется по поручению президента и уже находится на финальной стадии.

- Документ носит крайне важный характер как для страны, так и для обычных людей. Специальной группой фактически в режиме «нон-стоп» велась доработка законопроекта, в том числе с учетом многочисленных предложений от заинтересованных, - сообщил Игорь Сергеенко.

В рабочую группу было представлено большое количество предложений. Объем составил более 300 страниц. Многие из предложенных инициатив были реализованы в проекте.

- Были приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан, - написано в сообщении.

С этой целью было предложено включить в Уголовный кодекс новые статьи и составы, которыми предусматривается ответственность за неоднократное нарушение проведения массовых мероприятий, за экстремизм, за распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство фальсифицированных медицинских препаратов, незаконный их сбыт и распространение персональных данных.

Рабочей группе на рассмотрение представленного законопроекта были предложены следующие новации:

- конкретизируются условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не смогло объективно оценить опасность и характер;

- уточняются правила, по которым будут назначены наказания (здесь предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления, личности преступника, а также возможность его рассрочки;

- внедряется институт замены наказания, которое не связано с изоляцией от общества, более строгим в том случае, если осужденный уклоняется от убывания наказания (с одновременной декриминализацией статей 415 – 419 Уголовного кодекса).

Соответствующее решение будет приниматься в суде.

Также предусмотрены санкции порядка 70 составов преступлений с целью достижения сбалансированности уголовно-правовых норм, обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности совершенного деяния.

В ряде статей введено ограничение свободы – альтернатива лишению свободы. Это позволит судам гибко подходить к назначению наказания.

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