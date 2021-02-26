В Праге животные в зоопарке заразились от сотрудников COVID-19

Два льва и горилла заразились ковидом. Теперь всех животных в Пражском зоопарке проверят на вирус. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Пражском зоопарке у троих животных обнаружен коронавирус. Это два индийских льва и 30-летний самец гориллы, информирует Известия.

Директор зоопарка Мирослав Бобек рассказал, что индийские львы Джамван и Сухи проявляют признаки небольшой простуды и слегка покашливают, а самец гориллы Рихард выглядит усталым и отказывается от еды.

Предположительно, львы и горилла заразились от сотрудников зоопарка. На COVID-19 предполагается проверить и других обитателей зоопарка. Кроме того, специалисты будут выяснять, какой именно тип коронавируса обнаружен у животных.

Ранее приходили сообщения из США – там в зоопарке Луисвилла, штат Кентукки, коронавирусом переболел снежный барс, и из Барселоны – там заразились четыре льва и два сотрудника зоопарка.

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