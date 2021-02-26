В Праге животные в зоопарке заразились от сотрудников COVID-19

Два льва и горилла заразились ковидом. Теперь всех животных в Пражском зоопарке проверят на вирус.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
В Пражском зоопарке у троих животных обнаружен коронавирус. Это два индийских льва и 30-летний самец гориллы, информирует Известия.
Директор зоопарка Мирослав Бобек рассказал, что индийские львы Джамван и Сухи проявляют признаки небольшой простуды и слегка покашливают, а самец гориллы Рихард выглядит усталым и отказывается от еды.
Предположительно, львы и горилла заразились от сотрудников зоопарка. На COVID-19 предполагается проверить и других обитателей зоопарка. Кроме того, специалисты будут выяснять, какой именно тип коронавируса обнаружен у животных.
Ранее приходили сообщения из США – там в зоопарке Луисвилла, штат Кентукки, коронавирусом переболел снежный барс, и из Барселоны – там заразились четыре льва и два сотрудника зоопарка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Эксперты ВОЗ усомнились в том, что ковид человеку передала летучая мышь и ищут другое животное.