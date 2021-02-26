Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась под лед Свислочи. Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась под лед Свислочи. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- В четверг, 25 февраля, на номер 112 от очевидца поступило сообщение о том, что в акватории реки Свислочь в районе Маяковского в Минске тонет человек. На место случившегося оперативно приехали сотрудники МЧС и ОСВОД. В 20 километрах от берега на глубине 2,5 метров в промоине обнаружили женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из воды, - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели извлекли женщину из воды и передали ее медикам. Ее доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

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