Лукашенко: «На раскачивание общества в Беларуси известные «спонсоры» не жалеют денег»

Лукашенко заявил, что известные «спонсоры» не жалеют денег на раскачивание белорусского общества. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 26 февраля, посещает Национальный олимпийский комитет. Во время выступления на Олимпийском собрании он заявил, что известные «спонсоры» не жалеют денег на раскачивание белорусского общества. Его слова приводит БелТА.

- Сейчас очень непростой период. Беларусь и наши люди подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. И в ход идет все: от откровенных фейков, создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. Известные «спонсоры» не жалеют денег на раскачивание ситуации в нашей стране, - заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших.

- Те, кого заботливо растили тренеры наши в спортивных школах. Те, кому были созданы все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Те, кому государство дало возможность профессионально спортом заниматься, не отвлекаясь на какие-то бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно их лечили от травм. И даже при дисквалификации мы не бросали их. Теперь же они стоят в приемных международных организация и просят санкции против нашего олимпийского движения, да и Беларуси в целом, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что именно с их подачи страна потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они получили за это свои 30 сребреников.

- Мы все это переживем. Не думаю, что мы что-то здесь катастрофически потеряли. Скажу лишь одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья, - добавил Лукашенко.

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