Девочка из Гродно испугалась, что родители отругают за потерянный телефон, и пошла пешком к бабушке в деревню

Милиционеры помогли девушке, которая потеряла телефон и пошла пешком в деревню к бабушке, испугавшись, что родители ее накажут. Фото: УВД Гродно.

Девочка-подросток ушла из Гродно пешком к бабушке в деревню – испугалась, что родители накажут ее за потерянный телефон. Историю рассказывает ОИОС УВД Гродненского облисполкома.

Девочка вечером каталась на горке и потеряла мобильник. Попыталась найти телефон, но это ей не удалось. Девочка испугалась, что родители накажут ее, и отправилась к бабушке в деревню Озеры. Она шла пешком и к тому времени, как сотрудники милиции около полуночи обнаружили ее на обочине дороги недалеко от деревни Борки, прошла уже 15 километров.

Участковый инспектор Денис Логаренко и инспектор ИДН Антон Долотов в тот день проверяли ранее судимых и неблагополучные семьи в Поречском сельсовете. Когда они обнаружили девушку, ту уже искали в Гродно, но Логаренко и Долотов не знали об этом – в местности, где они проводили рейд, их рация не принимала сигналы.

-Несовершеннолетнюю доставили домой к родителям. Невзирая на холодную погоду и долгую прогулку обморожений она не получила. Родители поблагодарили милиционеров за помощь в возвращении дочери, - рассказали в УВД.

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