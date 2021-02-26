В Бресте пришли с обыском к редактору сайта «Виртуальный Брест»

Андрей Кухарчик, редактор "Виртуального Бреста". Фото: Андрей Рыбачук

Около 8 утра 6 февраля силовики пришли с обыском домой к редактору и владельцу новостного портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику. Об этом он сам сообщил журналистам.

– Компьютер и телефон забирают. Все корректно, - сказал Андрей Кухарчик.

Позже он уточнил, что приходила милиция по постановлению Следственного комитета. Обыск был связан с уголовным делом об организации массовых беспорядков в Бресте 13 сентября – так называемым «хороводным делом».

«Виртуальный Брест» существует с 2001 года, это один из самых известных региональных новостных порталов. В августе 2020 Мининформ внес сайт в список ресурсов, к которым на территории Беларуси ограничивается доступ.

Ранее, напомним, в другое брестское онлайн-издание – городской журнал «Бинокль» – пришел Госконтроль. Дома у директора и издателя прошли осмотры, затем оба вызывались в Департамент финансовых расследований КГК на опрос. Известно, что в отношении юрлица проводится проверка. Работа издания приостановлена.

В феврале по всей стране у некоторых журналистов и правозащитников проходили обыски. Они были связаны с расследованием уголовного дела об организации массовых беспорядков.