Лукашенко: «Нам нужно сформировать боеспособный «десант» в Токио»

Лукашенко озвучил первоочередную задачу на ближайшие месяцы. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 26 февраля посещает Национальный олимпийский комитет. Во время выступления на Олимпийском собрании президент озвучил первоочередную задачу на предстоящие месяцы. Об этом сообщает БелТА.

- Наша первоочередная задача на ближайшие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания не принимаются! Мы в Токио едем драться, сражаться. Нас, как и Россию, будут плющить со всех сторон. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. И в этих условиях нужно показывать результат, чтобы доказать им, что мы не с Луны свалились. Мы должны все выдержать, - заявил Лукашенко.

Он также высказался о результатах выступления белорусских спортсменов в некоторых видах спорта.

- Надо результат давать. Я все понимаю, это спорт. Но вы зубами уцепитесь и покажите, что можете, - подчеркнул президент.

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