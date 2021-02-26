В Национальном олимпийском комитете выбрали нового главу

Стало известно, кто возглавил НОК. Фото: sb.by

В Национальном олимпийском комитете в пятницу, 26 февраля, назвали имя нового главы. Им стал старший сын президента Виктор Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

С апреля 2019 года старший сын Александра Лукашенко Виктор исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре 2019 года был избран на данную должность.

Генеральный секретарь НОК Полина Головина на должность нового главы Национального олимпийского комитета предложила две кандидатуры - Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко.

- Если две кандидатуры предлагалось, то это новость для меня. Я думал, что вы выйдете с одной. Я не планировал избираться на очередной срок. Очень попрошу вас, если это конечно вас устраивает, передаю вам своего старшего сына Виктора. Обещаю, что нецелевого использования денег, коррупции, воровства не будет. Отношение и к спортсменам, и к тренерам, будет только самое доброе. Если говорить обо мне, то я все равно никуда от вопросов, связанных со спортом, не уйду, - приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

C 1997 года главой Национального олимпийского комитета являлся президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вице-президентом НОК был переизбран Дмитрий Довгаленок. Было принято решение ликвидировать должность первого вице-президента НОК. Соответствующее предложение внес избранный глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Нам нужно сформировать боеспособный «десант» в Токио».

Он добавил, что в Токио «мы едем драться». (подробности)