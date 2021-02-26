Стало известно, в каких продуктах, продающихся в белорусских магазинах, чаще всего находят кишечную палочку

В этих приправах специалисты нашли кишечную палочку. Вы их покупали? Фото: Брестская областная инспекция Госстандарта.

В магазинах одной из торговых сетей в Лунинецком районе Пинский отдел госнадзора Брестской областной инспекции нашел приправы и специи, в которых содержались бактерии группы кишечной палочки.

Все опасные товары были импортного производства. Продажу опасной продукции запретили, импортерам направили предписание об изъятии ее из обращения, а Брестская областная инспекция Госстандарта продолжает надзорные мероприятия за продуктами этой группы.

Как сообщили в областной инспекции, именно приправы и специи представляют наибольшую опасность для потребителя – в товарах этой группы чаще всего находят нарушения по безопасности.

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