Лукашенко о спортсменах: «Нам есть кем гордиться»

Лукашенко заявил, что абсолютное большинство спортсменов являются патриотами своей страны. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 26 февраля, приехал в Национальный олимпийский комитет. Во время выступления глава государства заявил, что абсолютное большинство спортсменов – патриоты своей страны. Об этом сообщает БелТА.

- Нам есть кем гордится. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты своей страны. Они без остатка отдают свой талант, свои силы и энергию для побед во имя Отечества. Вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения, а также определять приоритеты в работе и давать оценку всему, что было проделано. Именно с вас будут брать пример новые поколения спортсменов Беларуси, - заявил Лукашенко.

По словам президента, в зале сегодня собралась элита белорусского спорта.

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