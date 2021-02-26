«Уж тает снег…» Почему погода на выходных 27-28 февраля заставит белорусов вспомнить стихи классика

Снег всё? В выходные в Беларуси снова будет держаться плюсовая температура. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Плюсовые температуры в Беларуси не собираются сдавать позиции. В пятницу, 26 февраля, продолжается оттепель. Правда, ощущение тепла слегка скрадывает порывистый ветер, но уже нет сомнения – тепло здесь!

О погоде на выходные, 26-27 февраля рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу и воскресенье впору будет вспомнить стихи классиков о весне – потому, что снег уж тает и ручьи бегут.

«За сутки во многих районах высота снежного покрова уменьшилась на 2-6 см. По последним данным, высота снежного покрова в основном составляет 1-29 см, в столице - 23 см, на востоке Могилевской области еще сохраняются сугробы высотой 34-47 см", - цитирует агентство сообщение Белгидромета.

В субботу температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - от плюс 1 по северо-востоку до 8 градусов тепла по юго-западу страны. В воскресенье ночью будет от минус 4 до плюс 1, днем - от нуля до 7 градусов тепла. Местами пройдут небольшие дожди или мокрый снег, но они будут недолгими. Ночью и утром нужно опасаться тумана и гололеда.