Лукашенко высказался о спортсменах, уехавших из Беларуси: «Беглые развернули бешеную драку за границей - денег не хватает»

Александр Лукашенко на собрании НОК говорил о патриотизме. Фото: БелТА.
Это заявление прозвучало во время Олимпийского собрания НОК в пятницу, 26 февраля, пишет БелТА.
Так Лукашенко заявил, что сейчас особое время, которого никогда не было.
- Мы должны показать, что мы - нация, - подчеркнул он.
А далее, обращаясь к спортсменам, заметил, что они должны отблагодарить народ Беларуси за то, что было сделано, чтобы у них была возможность бороться и выступать. Продолжая разговор о борьбе и силе духа, Лукашенко привел в пример белорусских паралимпийцев, назвав их настоящими героями, потому что они умеют бороться. И заметил, что в спорте могут быть разные результаты, но главнее, по его мнению, показать борьбу:
- Что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить, - цитирует БелТА президента.
Он вновь заявил, что белорусским спортсменам необходимо поехать в Токио, а также высказался о спортсменах, которые из-за поствыборных событий покинули страну:
- Надо поехать и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А сейчас беглые развернули бешеную драку за границей: денег не хватает. Это же позорище, - заключил Лукашенко.
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