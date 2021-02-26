Лукашенко высказался о спортсменах, уехавших из Беларуси: «Беглые развернули бешеную драку за границей - денег не хватает»

Александр Лукашенко на собрании НОК говорил о патриотизме. Фото: БелТА.

Это заявление прозвучало во время Олимпийского собрания НОК в пятницу, 26 февраля, пишет БелТА.

Так Лукашенко заявил, что сейчас особое время, которого никогда не было.

- Мы должны показать, что мы - нация, - подчеркнул он.

А далее, обращаясь к спортсменам, заметил, что они должны отблагодарить народ Беларуси за то, что было сделано, чтобы у них была возможность бороться и выступать. Продолжая разговор о борьбе и силе духа, Лукашенко привел в пример белорусских паралимпийцев, назвав их настоящими героями, потому что они умеют бороться. И заметил, что в спорте могут быть разные результаты, но главнее, по его мнению, показать борьбу:

- Что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить, - цитирует БелТА президента.

Он вновь заявил, что белорусским спортсменам необходимо поехать в Токио, а также высказался о спортсменах, которые из-за поствыборных событий покинули страну:

- Надо поехать и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А сейчас беглые развернули бешеную драку за границей: денег не хватает. Это же позорище, - заключил Лукашенко.

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