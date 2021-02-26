В Скиделе пьяный мужик ломился в здание МВД с пистолетом. Фото: МВД РБ.

Все случилось ночью 21 февраля в Скиделе – это в Гродненской области. В милицию позвонила дежурная Скидельского отдела охраны МВД. Она рассказала, что пожилой мужчина ломится в здание, а в руках у него нож и предметом, похожий на пистолет. Из Гродно в Скидель срочно выехал наряд.

Мужика задержали на месте – им оказался 68-летний пьяный местный житель. Но и пистолет валялись рядом.

- Мужчина пояснил, что накануне выпивал, вследствие чего поругался с супругой. Зачем направился к милицейскому зданию, объяснить не смог, но вину признал и раскаялся, - сообщает МВД.

Пистолет оказался газовым и неисправным. Со слов задержанного, оружие он нашел на улице, а нож смастерил из подручных материалов. Предметы были изъяты, а пенсионер доставлен в РОВД для разбирательства.

По данным МВД, уже возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство – по этой статье светит до шести лет тюрьмы.

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