Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти в Беларуси своему старшему сыну

Лукашенко заявил, что ни один из его сыновей президентом в Беларуси не будет после него. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Виктор Лукашенко будет уволен с должности помощника президента Беларуси, проинформировало БелТА. Об этом Александр Лукашенко сказал на собрании Национального олимпийского комитета, когда выбирался новый глава НОК.

Так Лукашенко обратил внимание, что на данный момент существует много слухов и разговоров о транзите власти в Беларуси. Мол, звучат заявления, что Александр Лукашенко «как минимум передаст власть, он будет править в стране».

- Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня, - заявил он.

Также продолжая, Александр Лукашенко заметил, что после избрания главой НОК Виктор Лукашенко больше не будет госслужащим: «Сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», - пообещал он.

Но также Лукашенко уточнил, что не оказывает при этом давление и не настаивает на кандидатуре своего сына.

- Это ваш выбор, - сказал он.

В свою очередь Виктор Лукашенко сказал, что должность президента НОК возложит на него большую ответственность и выразил надежду, что совместно с коллегами он сможет внести вклад в развитие спорта в Беларуси.