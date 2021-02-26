В Молодечно несколько человек на пару минут перекрыли движение: теперь им светит до трех лет тюрьмы. Фото: СК РБ.

Этот эпизод произошел в Молодечно утром 21 ноября. По данным следствия, несколько человек вышли на перекресток улицы Великий Гостинец с длинным транспарантом, временно перекрыв автомобильное движение. Все продолжалось буквально несколько минут, потом люди ушли.

По данным следствия, участники акции заранее распределили роли и обсуждали это в Telegram. Например, 40-летняя женщина нарисовала баннер. Еще один мужчина «стоял на шухере», пока другие участники держали плакат.

Сообщается, что в ходе допроса пять человек признались, 40-летняя женщина от дачи показаний отказалась.

Действия каждого из пяти других фигурантов квалифицированы по уголовной статье «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления». По этой статье им светит до трех лет тюрьмы.

Женщине, которая отказалась давать показания, предъявили обвинение в пособничестве.

Двух участников акции до суда заключили под стражу, еще двое мужчин находятся по подпиской о невыезде, к двум женщинам применена мера пресечения в виде личного поручительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бресте пришли с обыском к редактору сайта «Виртуальный Брест». У него изымают телефон и компьютер

Девочка из Гродно испугалась, что родители отругают за потерянный телефон, и пошла пешком к бабушке в деревню. Она прошла 15 километров, пока ее не нашли сотрудники милиции

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась под лед Свислочи. Женщина самостоятельно выбраться из воды не могла