В мире от COVID-19 вакцинировались уже в два раза больше человек, чем заболели за пандемию

Темп массовой вакцинации в мире начал снижаться. Фото: EPA-EFE | MAST IRHAM.

О том, что привившихся от коронавируса в мире на 26 февраля 2021-го года вдвое больше числа заболевших «ковидом» за весь период пандемии, сообщило ТАСС, исходя из официальных данных.

Таким образом, на данный момент уже получили вакцину от коронавируса около 227 миллионов человек по всему миру, что в процентном соотношении составляет всего около 2,9 процента населения Земли. Напомним, на данный момент с начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 113,1 миллиона людей.

Наибольший процент вакцинировавшийся (75% от общего числа) - это жители восьми государств, с высоким уровнем заболеваемости, это: США, Китай, Великобритания, Индия, Турция, Израиль, Бразилия и ОАЭ.

При этом специалисты замечают, что на конец февраля 2021-го года фиксируется снижение темпа иммунизации населения. Если в начале месяца каждые сутки вакцину получали в среднем 6 миллионов человек, то в последнюю неделю это число упало до 5 - 4,4 миллиона прививок в день.

В Беларуси, по заявлению главы Минздрава Дмитрия Пиневича, первыми вакцину получили медики, находящиеся в зоне риска. В конце марта планируется начать розлив российской вакцины на белорусских фармпроизводствах, и тогда начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих.

В России, по последним данным, вакцину от коронавируса получили уже около 4 миллиона человек - свыше 2,7 процента населения. При этом коронавирусом заразились немногим более российских граждан - 4,2 миллиона человек.

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