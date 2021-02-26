На границе с Латвией прекращено оформление транспорта

В латвийском пункте пропуска Силене временно приостановили пропуск. Фотоиллюстрация: ГПК.

О том, что в латвийский пункте пропуска «Силене» - «Урбаны» с белорусской стороны прекращает 26 февраля оформление, сообщили в пресс-службе ГПК.

Уточняется, что это временное решение, оформление остановится всего на несколько часов.

- Это связано с тем, что в помещениях пункта пропуска будет проводиться дезинфекция, - уточнили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Оформление остановили в 14.00 часов. Возобновить его планируют уже в 17.00 часов.

Напомним, в пункте пропуска «Урбаны» действует электронная очередь, на сайте ГПК информации об образовавшемся заторе в этом пункте пропуска и, вообще, в направлении Латвии, нет. Однако уже традиционно на выезд в Литву стоят на границе более 430 большегрузов.

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