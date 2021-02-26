Минский ТЦ «Дана Молл» снова «заминировали». Фото: telegram-канал "Военкор_BY".

Сегодня утром в милицию поступило электронное сообщение о минировании торгового центра «Дана Молл» - он находится на проспекте Независимости возле Национальной библиотеки.

- На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа, - сообщили в МВД.

Однако в итоге, как и в прошлые разы, сообщение о минировании торгового центра «Дана Молл» не подтвердилось.

- Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения.

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