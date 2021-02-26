Доллар подорожал еще больше: вот как изменился курс валют в Беларуси 26 февраля

В конце февраля 2021 года в Беларуси доллар начал дорожать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменение курса основных валют в Беларуси сообщили на сайте Белорусской валютно фондовой биржи, подводя итоги последней рабочей недели февраля 2021-го года.

Так на торгах в пятницу, 26 февраля, зафиксировано подорожание американской валюты, а вот рубль РФ и европейские дензнаки, наоборот, сдали назад.

Детальнее курс валют выглядит так:

Доллар прибавил в цене 0,0037 белрубля. Теперь один «зеленый» стоит 2,6057 белорусского рубля.

Евро, как говорилось выше, стал легче на 0,0093 белрубля. В итоги один европейский дензнак оценен в 3,1662 белрубля.

Подешевели и российские рубли и сразу на 0,0383 белрубля. В итоге 100 рублей России оценены в 3,028 белорусского рубля.

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