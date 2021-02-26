В Минэнерго всерьез изучают перспективы создания в Беларуси майнинговых ферм

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 26 февраля прокомментировал перспективы создания майнинг-ферм в Беларуси. По его словам этот вопрос изучается. Он заявил, что в некоторых странах это направление успешно развивается. Китай добывает наибольшее количество биткойна. Большинство крупнейших в мире майнинг-пулов находится в этой стране. На ее долю приходится 65 % всей мощности сети. Майнинг-фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.

- Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся, - цитирует Виктора Каранкевича Telegram-канал министерства.

Напомним, майнинг - это зарабатывание криптовалют за счет мощностей оборудования (будь то персонального компьютера или специализированных майнинг-ферм).

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