Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 февраля 2021 года: больше на 1602 заразившихся и еще 9 умерших

Мы узнали, сколько еще человек заболели коронавирусом в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В белорусском Минздраве обновили статистику по коронавирусной инфекции - резкого спада не наблюдается.

Так в пресс-службе здравоохранительного ведомства сообщили, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 602 пациентов. Общее число заразившихся за весь период пандемии в Беларуси уже составляет ровно 284,5 тысячи человек.

Близок к этой цифре и показатель выздоровевших от коронавируса, за все время переболели COVID-19 - 274 тысячи 743 человека с положительным тестом на коронавирус.

- За минувшие сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 597 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - уточнили в Минздраве.

Увеличилось и количество выполненных тестов - еще без малого 19, тысячи тестов было сделано за последние сутки, а за все время - более 4,861 миллиона тестов на «ковид».

На прежнем уровне остается число ежесуточных смертей от коронавируса: за сутки умерли еще 9 человек, за весь период пандемии Минздрав Беларуси сообщил об 1 тысяче 957 умерших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией.

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