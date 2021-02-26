Тяжело, но живописно: Появилось видео возвращения на дрезине российских дипломатов из Северной Кореи

Часть пути дипломаты толкали самодельную тележку-дрезину. Фото: "РИА Новости" | пресс-служба МИД России.

О том, что российские дипломаты были вынуждены возвращаться домой на самодельной дрезине, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в КНДР.

Так представителям российской дипломатии из-за ситуации с пандемией коронавируса пришлось возвращаться на территорию России с детьми и чемоданами, как говорится, на «перекладных». Часть пути они проделали на дрезине.

Кадры необычного возвращения пресс-служба МИДа опубликовала в своем телеграм-канале. Всего в числе «возвращенцев» было восемь сотрудников посольства в Пхеньяне, а также члены их семей, самая юная участница путешествия - 3-летняя дочь секретаря дипведомства.

- Дрезину сделали мастера совместного российско-корейского предприятия «РасонКонТранс», а корейские коллеги постарались ее украсить. Они же установили кресло для детей, обтянули тканью ручку, чтобы держаться за нее было не холодно, - рассказала подробности пресс-атташе посольства России в Пхеньяне Анастасия Черницкая.

Также ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков:

- Дипломатическая служба терниста и сложна, она лишь кажется элегантной, - сказал представитель Кремля, не вдаваясь в подробности.

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