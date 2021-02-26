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В Минфине Беларуси заявили, что нужны новые российские кредиты, чтобы улучшить жизнь белорусов

Так министр финансов заявил, что прорабатывается вопрос кредитных средств для проектов инфраструктуры
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь готова еще получить у Беларуси кредиты для реализации совместных проектов.

Беларусь готова еще получить у Беларуси кредиты для реализации совместных проектов.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларусью прорабатывается вопрос новых кредитов России на осуществление инфраструктурных проектов, сообщило БелТА со ссылкой на Юрия Селиверстова, главу Минфина.

Министр финансов заявил, что белорусская сторона заинтересована в новых российских кредитах. Деньги нужны на проекты по инфраструктуре, а «инфраструктуру надо развивать», подчеркнул он.

- Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда, - объяснил министр.

И уточнил, что подобные вопросы прорабатываются и сейчас. Еще он вспомнил, что на недавнем ВНС, как одна из целей пятилетки, обозначалось качественное улучшение жизни в Беларуси.

- Одна из целей, которая обозначалась на Всебелорусском народном собрании - улучшение качества жизни граждан. Поэтому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач, - уточнил Селиверстов.

Еще глава Минфина затронул тему евробондов, заметив, что говорить об их размещении пока рано. Но уточнил, что в белорусском правительстве думают о возвращении на Московскую финансовую биржу.

Также он сообщил, что Беларусь ожидает второй транш российского кредита - 500 миллионов долларов - в первом полугодии 2021-го года. Первый транш в таком же размере в эквиваленте в российских рублях Беларусь получила 30 декабря 2020-го года.

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Экономика: бюджет, финансы