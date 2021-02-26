В Беларуси произвели первые образцы российской вакцины от коронавируса. Фото: Миздрав РБ.

О начале старта объявил министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Российский фонд прямых инвестиций, АО «Генериум» и крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси «Белмедпрепараты» запускают производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

Первые валидационные серии вакцины «Спутник V» уже произведены.

На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией «Генериум» технологии сегодня проводится процедура розлива первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины Спутник V будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси. Выпуск вакцины на предприятии «Белмедпрепараты» позволит обеспечить потребность Беларуси в вакцине.

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