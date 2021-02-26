Погода в Беларуси на 1 марта: неделя начнется со снега, а какой будет весна 2021 года?

Узнали, какую весну стоит ожидать в Беларуси в 2021 году. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Зима в Беларуси 2021-го года, можно, сказать уходит ранее назначенных сроков. Еще в последнюю неделю февраля установилась теплая погода со стремительной капелью. А с чего начнется весна?

Так на понедельник, 1 марта, прогнозируется довольно переменчивая погода, сообщает meteo.info. Как ночью, так и в утренние часы вероятно выпадение кратковременных осадков: дождя и мокрого снега. В некоторых регионах утром - уже привычные туман и гололедица местами на дорогах.

Что касается температур, то ночью будет незначительное похолодание -2…+3 градуса в среднем по стране. А вот днем от мороза не останется и следа! В среднем термометры покажут +2…+8 тепла, а в юго-западных регионах потеплеет и до +10 градусов.

При этом на протяжении всех суток будет сохранятся влияние атмосферного фронта. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В целом, в начале весны ожидаются мощные магнитные бури. Волнения на Солнце ожидаются как 1 марта, так и 18 - 19 числа. Другие чувствительные солнечные активности ученые датируют 2, 6, 12, 13, а также 15 и 20 марта 2021-го года. В эти дни метеозависимым людям лучше больше отдыхать и не подвергать себя сильным физическим нагрузкам.

Весной погода чаще всего очень переменчивая: мокрый снег может смениться радугой, а в солнечный день - вдруг начаться дождь. Фото: Надежда БУТОВИЧ

А что говорят о грядущей весне народные приметы?

Настоящая весна приходит в день весеннего равноденствия, в 2021-ом году это произойдет 20 марта. А пока можно узнать, будет ли весна ранней и теплой по народным приметам.

Например, в старину люди смотрели на птиц: если прилетел жаворонок, весна будет ранней. А, если грачи возвращаются в свои старые гнезда, то и теплой. Кстати, перелетные птицы в этом году уже начали возвращаться в Беларусь, а скворцы даже и не улетали, зимовали на родине.

К слову, погадать можно и по «городским» птицам: купающиеся в лужах воробьи и вороны, так же предвещают тепло.

Еще можно посмотреть на пчел: если эти труженицы вылетели рано из своих ульев, то весна так же будет ранняя и теплая.

Если любите прогуляться по лесу, то можете еще понаблюдать за животными. Правда, встретившийся в лесу белый заяц пророчит позднюю весну. Также и по народной примете: увидеть кукушку или дятла на сухом дереве к холодной и дождливой весне.

А если по близости нет птиц - посмотрите на небо, если облака плывут высоко и быстро, то погода будет теплая.

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