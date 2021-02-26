Гомельский военком Кривоносов после получения «заряда энергии» от Лукашенко удостоился медали

Полковник Кривоносов передал "заряд энергии и решителньости" от Лукашенко. Фото: скриншот видео Telegram

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Напомним, что Кривоносов стал известен широкой публике после того, как во время Всебелорусского народного собрания попросил пожать руку Лукашенко и получить заряд энергии и решимости, а позже записал видео, на котором видно, как он передал этот заряд коллегам. Видеоролик стал вирусным в соцсетях, а сам Кривоносов – героем интернет-мемов. Впрочем, известен он стал и раньше, когда во время протестов активно поддерживал позицию государства.

Всего Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности, передает БЕЛТА.

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Также он пообещал, что скоро передаст эстафету сотрудникам УВД (подробности).

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