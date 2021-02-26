Экс-директора отделения «Белгазпромбанка» в Могилеве приговорили к реальному сроку. Фото: БелТА

В Могилеве 26 февраля суд приговор экс-директора Могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 базовых величин (сейчас это 8 тыс. 700 рублей). Кармызова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Задержали банкира 12 июня 2020 года - незадолго до задержания Виктора Бабарико.

По версии обвинения, Кармызов уговорил свою знакомую взять кредит для бизнесмена Владимира Новикова. Деньги предназначались для обеспечения стабильной работы фирмы. За это Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита, пишет БелТА.

В своей речи гособвинитель отметил, что Кармызов не согласился с тем, что действовал из личных корыстных побуждений, а лишь исходя из интересов банка, которым руководил. В то же время в последнем слове обвиняемый заявил:

- Я оступился и виноват. Я признаю все события, изложенные в ходе следствия. За то время, что я провел в следственном изоляторе, понял и осознал, к каким последствиям привели мои действия.

Приговор пока не вступил в законную силу.