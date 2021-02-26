Фанаты брестского «Динамо» объявили бойкот матчам команды из-за политической ситуации в Беларуси

Фанаты брестского "Динамо" будут бойкотировать матчи команды. Фото: Instagram

Фанаты брестского футбольного клуба «Динамо» не будут посещать матчи команды в новом сезоне. О таком решении сообщается 26 февраля в официальном аккаунте болельщиков в Instagram.

«Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны», – поясняется в сообщении.

В фанатском паблике также отметили, что мысли болельщиков сейчас – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями.

«Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от «Динамо», и всегда где-то рядом», – говорится в сообщении.

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